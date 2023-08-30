بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

توريد 2938 طنا خضروات وفواكه إلى سوق الجملة المركزي في عمان

منذ ساعتين
توريد 2938 طنا خضروات وفواكه إلى سوق الجملة المركزي في عمان

وطنا اليوم: بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي، التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 2938طنا، منها 1886طن خضار، و920 طن فواكه، و 131طن من الورقيات.

ورصدت نشرة السوق المركزي قائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و37 قرشا، والبطاطا بين 30 و 55 قرشا، والبندورة بين 8و 25قرشا، والجزر بين 50و 65 قرشا، والخيار بين 20 و 35قرشا، والزهرة بين 35و 75قرشا، والليمون بين 60 و 80قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:19

فريق النصر يفوز بلقب كأس الأميرة آية للكرة الطائرة سيدات

23:15

استقرار مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم

22:07

فارس الحباشنة يكتب: اجتماع وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي كان سرا

21:56

بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزة

21:23

رافع البطاينة يكتب: إنجاز يسجل لوزير الاتصال الحكومي

21:14

التونسي هيثم الوسلاتي مديرا فنيا لمنتخب الكرة الطائرة الأردني

20:55

الأمم المتحدة لحقوق الفلسطينيين تعقد اجتماعا لاعتماد تقريرها السنوي

20:51

محافظ إربد يتفقد الإسعاف والطوارئ في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي

20:49

دهس متعمد لشاب في عمان

20:46

بعد الإنقلاب.. الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع في الجابون

20:42

نائب رئيس الوزراء يبحث القضايا الإقليمية والدولية

20:32

وزيرة التنمية: العمل جار لاستحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة

وفيات
بأي ذنب قتلوا عريسنا.. الأمن العام ينعي شهيد الفرح حمزةوفيات الأربعاء 30-8-2023وزير التربية ينعى الطالبين محمد ويامن عباسيوفيات الثلاثاء 29-8-2023وفاة العين جمال الشوابكة