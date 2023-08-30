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فارس الحباشنة يكتب: اجتماع وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي كان سرا

منذ 16 ثانية
فارس الحباشنة يكتب: اجتماع وزيرة الخارجية الليبية مع نظيرها الإسرائيلي كان سرا

اجتماع وزيرة الخارجية الليبية نجاة المنقوش مع وزير الخارجية الاسرائيلي كان من المفترض ان يكون لقاءسريا .

 

و لكن، ليست هي المرة الاولى، كيف تتصرف أمريكا وإسرائيل وأدواتهم مع الاصدقاء والمبطعين.

 

و اذكر مرة وفدا اردنيا من شيوخ عشائر زار اسرائيل سرا .

 

و اثناء تواجد الشيوخ في اسرائيل ، و قبل ان يعودوا الى الاردن .. بث موقع اخباري اسرائيلي صورا للشيوخ يلتقون مسؤولين امنيين اسرائيلين .

 

الفارق بين الواقعتين الليبية و الاردنية .. ان حكومة طرابلس سارعت في اقالة وزيرة الخارجية والتي هربت على وجه السرعة الى تركيا ، و انتبهوا تركيا لا دولة اخرى .

 

و بينما شيوخ الاردن عادوا غانمين سالمين ، و لا اظن ان جهة ما رسمية او شعبية عاقبت او حاكمت معنويا الشيوخ او استجوبتهم ، و سألتهم على الاقل ،

لماذا زاروا اسرائيل ؟!

 

الاردنيون ضد التطبيع ، والتطبيع و المطبعون ممقوتون وطنيا .. تابعنا في حادثة تطبيع نادي الوحدات الاخيرة .. وكيف انفجر الاردنيون غضبا على تطبيع رياضي ، وان مر ايضا دون سؤال و لا جواب ..

 

واللافت ، و هو مشهد يستحق التقدير قوميا ، موقف الشعب الليبي الرافض للتطبيع ، و المظاهرات الشعبية العفوية المناهضة للتطبيع .

 

هل ليبيا اليوم اولوياتها الوطنية التطبيع مع اسرائيل لبيبا غارقة في حرب اهلية و مليشيات و حروب على النفط و الغاز ، و مهددة بالتقسيم ، و تحولت الى ساحة حرب اقليمية وكونية ؟!


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