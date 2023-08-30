بعد الإنقلاب.. الأمم المتحدة تتابع تطورات الوضع في الجابون

وطنا اليوم: قالت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن أمينها العام، أنطونيو غوتيريش يتابع تطورات الوضع في غابون عن كثب وأنه “يدين بشدة محاولة الانقلاب الجارية كوسيلة لحل أزمة ما بعد الانتخابات”.

وأعرب غوتيريش في بيان صدر باسمه، عن قلقه البالغ ما جرى بعد “إعلان نتائج الانتخابات وسط تقارير عن انتهاكات خطيرة للحريات الأساسية” مؤكدا معارضته القوية للانقلابات العسكرية.

ودعا غوتيريش، جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى ممارسة ضبط النفس، والدخول في حوار شامل وهادف، وضمان الاحترام الكامل لسيادة القانون وحقوق الإنسان. كما دعا الجيش الوطني وقوى الأمن إلى ضمان السلامة الجسدية لرئيس الجمهورية وعائلته.