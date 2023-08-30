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رئيس الوزراء يوجه لتذليل العقبات أمام تنفيذ مشاريع لتطوير وادي رمّ

منذ 3 ثواني
رئيس الوزراء يوجه لتذليل العقبات أمام تنفيذ مشاريع لتطوير وادي رمّ

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مركز زوَّار وادي رمّ، وترأَّس اجتماعاً للاطِّلاع على مشاريع التَّطوير السِّياحي والخدمي في المنطقة.
وأكد الخصاونة ضرورة الانتقال إلى مرحلة التَّنفيذ السَّريع للمشاريع التي تضمَّنتها الخطَّة الشَّاملة لتطوير وادي رم؛ إنفاذاً لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثَّاني وسموّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد، خلال زيارتهما إلى وادي رمّ مطلع العام الحالي.
ووجه إلى تذليل جميع العقبات أمام تنفيذ بعض المشاريع المُدرجة ضمن خطَّة تطوير وادي رمّ، ويؤكِّد ضرورة أن يلمس زوَّار المنطقة تغيُّراً إيجابيَّاً ملموساً في الخدمات المقدَّمة للسيَّاح في أقرب وقت ممكن.
كما أكد أهميَّة إنجاز مشاريع تطوير منطقة وادي رمّ التي من شأنها أن تسهم في تقديم مُنتَج سياحي متكامل ينعكس على المنطقة وعلى الاقتصاد الوطني، وفي تنمية المجتمعات المحليَّة


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