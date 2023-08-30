ولي العهد يطمئن على صحة طالب الرفاعي

وطنا اليوم:زار سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ظهر الأربعاء، الوزير الأسبق وأمين عام منظمة السياحة العالمية السابق الدكتور طالب الرفاعي للاطمئنان على صحته.

وطالب الرفاعي مواليد 1949 أردني شغل منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، ومقرها مدريد – إسبانيا.

وحتى في 31 كانون أول/ ديسمبر 2017، شغل الرفاعي منصب الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية منذ انتخابه بالإجماع في عام 2010. وهو أول أردني يشغل منصب أمين عام وكالة أممية