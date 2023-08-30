“أمنية” و”سوفكس الأردن” يوقعان اتفاقية شراكة في الأمن السيبراني

وطنا اليوم: وقعت شركتا أمنية، ومعرض ومؤتمر معدات العمليات الخاصة (سوفكس الأردن)، اليوم الأربعاء، اتفاقية شراكة في الأمن السيبراني.

ووقع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للدائرة المالية لشركة أمنية، سامر طه، والمدير التنفيذي لسوفكس أحمد الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في أمنية، إياد جبر، “إن اتفاقية الشراكة تأتي لما تتميز به أمنية من ريادة في مجال الأمن السيبراني، سواء من خلال إنشائها أول أكاديمية في هذا المجال في الأردن، أو مركزها لإدارة الشبكات والأمن السيبراني، وحصولها على شهادات عالمية تخص هذا المركز”.

وأضاف أن مؤتمر ومعرض الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الدفاع والأمن السيبراني يمثل فرصة كبيرة لعرض إمكانات أمنية أمام الشركات والمهتمين، واستعراض أحدث السبل في استقطاب فرص جديدة بمجال الأمن السيبراني، الذي يحظى بدعم ورعاية وتهيئة البنية التحتية له من قبل المركز الوطني للأمن السيبراني.

من جهته، أعرب الطويل عن أمله في أن تسهم هذه الشراكة في الإضافة للمؤتمر والمعرض، اللذين يحظيان بحضور عالمي واسع، من قبل المهتمين بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.