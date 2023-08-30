وزير العدل ونظيره الفلسطيني يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التعاون

وطنا اليوم: وقع وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ونظيره الفلسطيني الدكتور محمد الشلالدة مذكرة تفاهم في مجال التعاون القانوني بين البلدين، بحضور الأمين العام للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، والأمين العام للشؤون الإدارية والمالية خلود العبادي ،وعدد من مدراء مديريات الوزارة.

وأكد الزيادات خلال استقباله الشلالدة والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء، عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين وضرورة تقديم أشكال الدعم كافة للشقيقة فلسطين، مشددا على موقف الأردن حيال القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين لتوطيد علاقات الأخوة والتعاون، وضرورة تبادل الخبرات والمعلومات والممارسات الفضلى المتصلة بالمواضيع القانونية وسيادة القانون، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية لكل من الطرفين.

وتضمنت المذكرة العديد من أوجه التعاون أبرزها تبادل الخبرات عن التنظيم القانوني والتشريعات القانونية، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب للخبراء والباحثين القانونيين، وتبادل الخبرات بشأن بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف، إضافة إلى الأتمتة وحوسبة المعاملات وحقوق الإنسان وتيسير سبل الوصول للعدالة.

وأشاد الشلالدة بموقف الأردن الرسمي إزاء الأحداث التي تشهدها فلسطين، معرباً عن شكره لجلالة الملك عبد الله الثاني، على مواقفه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مطالبه المشروعة، بالإضافة إلى الجهود القانونية والسياسية لتعزيز الصمود في مدينة القدس وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية، انطلاقاً من حق الوصاية الهاشمية على القدس، ودعمه حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيراً إلى أهمية المذكرة الموقعة بين البلدين الشقيقين في تدعيم وتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية.