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توقعات برفع كبير على أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل

منذ ساعتين
توقعات برفع كبير على أسعار البنزين والسولار الشهر المقبل

وطنا اليوم:رفع سعر البنزين في تسعيرة أيلول المقبل بات في حكم المؤكد بأكثر من ضعف سعر السولار المتوقع رفعه بنسبة 4 % استنادا لمعدل تغير أسعار برنت والمشتقات النفطية لشهر آب الحالي.
عشية إعلان التسعيرة الشهرية، أكدت مصادر قريبة من لجنة التسعير أن ظروف الأردن داخليا وخارجيا تدفع باتجاه عكس أسعار النفط ومشتقاته عالميا على السوق المحلية.
ويندرج ذلك ضمن سياسة الحفاظ على الاستقرار النقدي والاقتصادي وضبط التضخم عند معدلات آمنة، إضافة إلى ضمان نجاح برنامج الإصلاح الهيكلي والاقتصادي.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية في نشرتها الأسبوعية الصادرة الأربعاء، أظهرت قفزة في معدل أسعار برنت والبنزين بنوعيه (أوكتان 90 و 95) بنسبة قاربت 9 % فيما أظهرت ارتفاعا أكبر في معدل سعري السولار والكاز.
أسعار نفط برنت تدور، الأربعاء، بين 83 – 85 دولارا للبرميل مسجلة ارتفاعا في ظل تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة – أكبر مستهلك للوقود في العالم- ومخاوف من نقص الإمدادات بسبب إعصار إداليا، الذي يضرب خليج المكسيك قرب مواقع إنتاج النفط والغاز الطبيعي الأمريكية الكبرى


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