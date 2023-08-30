نيسان ترعى الفعالية الأضخم على مستوى المملكة “سباق الكنز” بتقديم الجائزة الأولى‎

وطنا اليوم:أعلنت نيسان ممثلة بمجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، عن رعايتها للفعالية الأضخم على مستوى المملكة “سباق الكنز” للسيارات، وذلك احتفالًا بالذكرى السنوية العشرين لتأسيس متحف السيارات الملكي.

حيث من المقرر إطلاق “سباق الكنز” في الأول من أيلول القادم، وسيكون هذا اليوم بمثابة يوم وطني مَهيب احتفالًا بمتحف السيارات الملكي، كصرح وطني عريق يحمل جزء من تاريخ الأردن المشرّف. وسيتيح السباق لجميع شرائح المجتمع الأردني إمكانية المشاركة فيه ضمن فئات محددة مسبقًا، مثل: فئة العائلات، وفئة الأفراد، وفئة ذوي الإعاقة، وفئة السيدات فقط، وفئة الشركات.

ويعد “سباق الكنز” مغامرة وطنية ساحرة ستأخذ المشاركين في رحلة مثيرة في قلب العاصمة عمّان. حيث تم تصميم هذا السباق بهدف إظهار الجوانب التاريخية والثقافية لمدينة عمّان، إذ سيضم سلسلة من التحديات المحفّزة والألغاز المنتشرة في جميع أنحاء المدينة عن تاريخ الأردن الغني، والتي يتوجب على المشاركين حلها، وفك رموزها للوصول للمكان المطلوب، كما سيتيح السباق للمشاركين زيارة أشهر المواقع التاريخية في العاصمة. مثل جبل القلعة، والمدرج الروماني.

وفي ختام “سباق الكنز” سيقام احتفال كبير، وتتويّج للفائزين الحاصلين على المراكز الثلاث الأولى، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على سيارة نسيان KICKS موديل 2023، وسيتم توزيع مجموعة من الجوائز المختلفة على باقي المشاركين.

من جهته، قال المهندس عكرمة محاسنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب -الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن: نفخر بكوننا أحد الرعاة الرسمين “لسباق الكنز” الفعالية الوطنية الأضخم على مستوى المملكة، حيث نحرص على المشاركة في كافة الأحداث والفعاليات التي تعزز الانتماء والولاء للوطن، وتعرّف أبناءه بتاريخ الأردن العريق”.

للمشاركة في السباق، للمزيد من المعلومات حول فعالية “سباق الكنز” للسيارات، زوروا الموقع الإلكتروني على الإنترنت: www.jordantreasurehunt.com