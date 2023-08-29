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العثور على افعى سامة داخل حدائق الملك عبدالله باربد

منذ ساعتين
العثور على افعى سامة داخل حدائق الملك عبدالله باربد

وطنا اليوم:أفادت خبيرة الافاعي هبه الدعجة، بورود شكاوى من وجود أفاع في حدائق الملك عبدالله في محافظة اربد شمالي المملكة.
وقال الدعجة ، إنه تم العثور على افعى سامه جدا من نوع (صل اسود) حيث تعتبر من الافاعي الخطيرة جدا.
ودعت الدعجة الى الانتباه الى الزواحف في ظل الاجواء الحارة التي تعيشها المملكة.
للتواصل لعمليات الانقاذ اليكم الرقم الاتي : 0790683151


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