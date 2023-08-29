العثور على افعى سامة داخل حدائق الملك عبدالله باربد

وطنا اليوم:أفادت خبيرة الافاعي هبه الدعجة، بورود شكاوى من وجود أفاع في حدائق الملك عبدالله في محافظة اربد شمالي المملكة.

وقال الدعجة ، إنه تم العثور على افعى سامه جدا من نوع (صل اسود) حيث تعتبر من الافاعي الخطيرة جدا.

ودعت الدعجة الى الانتباه الى الزواحف في ظل الاجواء الحارة التي تعيشها المملكة.

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