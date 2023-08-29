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طرح إصدار جديد من سندات شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 50 مليون دينار

منذ ثانيتين
طرح إصدار جديد من سندات شركة الكهرباء الوطنية بقيمة 50 مليون دينار

وطنا اليوم:أعلن البنك المركزي الأردني عن طرح الإصدار التاسع عشر من سندات شركة الكهرباء الوطنية والمكفولة من الحكومة بقيمة 50 مليون دينار لأجل 5 سنوات.
ووفق بيانات البنك، فإن تاريخ استحقاق الإصدار في 30 آب 2028، حيث سيطرح المزاد الثلاثاء 29 آب الحالي، والتسوية يوم غد الأربعاء.
الخميس الماضي، طرح البنك المركزي سندات شركة الكهرباء الوطنية المكفولة من الحكومة بقيمة 100 مليون دينار تستحق في 28 من شهر آب للعام 2026.
وطرح صكوكا لشركة الكهرباء الوطنية، ضمن الشريحة الثالثة من الإصدار السادس بقيمة 120 مليون دينار تستحق في الثامن والعشرين من شهر آب من العام 2026


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