بسبب عطل في النظام .. تويوتا توقف الإنتاج بجميع مصانعها

وطنا اليوم:ذكرت شركة تويوتا موتور أنها ستعلق العمليات في جميع مصانع التجميع التابعة لها في اليابان اعتبارا من بعد ظهر اليوم الثلاثاء بسبب عطل في نظام الإنتاج، فيما سيُوقف على الأرجح الإنتاج المحلي لأكبر شركة سيارات في العالم.

وقال متحدث باسم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج، مضيفا أنه “ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح” وأن الشركة تتحرى السبب.

وعلقت تويوتا العمليات في 12 من مصانعها اعتبارا من صباح اليوم، مع بقاء 2 يعملان. وقال المتحدث إن العمل سيتوقف في جميع المصانع الأربعة عشر في النوبة الثانية اليوم، مضيفا أنه لم يتضح بعد حجم الإنتاج المفقود.

وتشير حسابات رويترز إلى أن الأربعة عشر مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة. وتويوتا أكبر شركة سيارات في العالم من حيث المبيعات.

ويأتي التعليق وسط انتعاش في إنتاج تويوتا باليابان عقب سلسلة من خطط الإنتاج المخفضة التي عزتها الشركة إلى نقص أشباه الموصلات. وارتفع إنتاج تويوتا في اليابان 29% في النصف الأول من العام، وهي أول زيادة من نوعها منذ عامين