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وفيات وإصابات بحادث تدهور ودهس مروع في إربد

منذ 9 ثواني
وفيات وإصابات بحادث تدهور ودهس مروع في إربد

وطنا اليوم:كشفت مديرية الأمن العام، صباح اليوم الثلاثاء، سبب الحادث المأساوي الذي وقع في منطقة حوفا الوسطية بمحافظة إربد.
وقالت المديرية إن ارتكاب مخالفة قيادة مركبتين بطريقة استعراضية ومتهورة (سباق في الأماكن غير المخصصة)، هو المتسبب بوفاة أربعة أشخاص وخمس إصابات بالغة من المشاة على جانب الطريق، وذلك بعد فقدان السيطرة على إحدى المركبات وتدهورها.
وقال مصدر امني أنه على الفور تواجدت المجموعات الأمنية وكوادر الدفاع المدني بالموقع وجرى نقل المتوفين الى مركز الطب الشرعي وإسعاف المصابين الى مستشفى الأميرة بسمة التعليمي


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