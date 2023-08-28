السفير القطري يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين

وطنا اليوم: التقى سفير دولة قطر في عمان الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني، اليوم الإثنين في مكتبه رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر أبو فارس، وأعضاء من الهيئة الإدارية للاتحاد.

وأكد السفير آل ثاني خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين الشقيقين الأردن وقطر، ودور قيادتي البلدين في تعزيزها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن وجود قطر، وثقافتها، وتراثها في معرض عمان الدولي للكتاب يعكس أثر هذه العلاقات الطيبة التي ترسخت خلال السنوات الماضية.

وبين هذه العلاقات الأخوية ستمضي قدماً إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، ومنها المجال الثقافي لما فيه خير الشعبين الشقيقين.

من جهته، عرض أبو فارس خلال اللقاء للعلاقات التي تربط بين الناشر الأردني وشقيقه القطري، ومع مختلف المؤسسات الثقافية القطرية المعنية بقطاع النشر، والمشاركة الفاعلة للناشر الأردني في معرض الدوحة للكتاب، مشيرا إلى التنسيق المستمر في مختلف القضايا التي تهم الناشرين في كلا البلدين الشقيقين.

واستعرض استعدادات الاتحاد، ولجانه المختلفة لإقامة معرض عمان الدولي للكتاب الذي تحل فيه دولة قطر الشقيقة هذا العام ضيف الشرف للدورة (22) للمعرض، معربا عن تقديره لتعاون الأشقاء مع اتحاد الناشرين الأردنيين من أجل صياغة برنامج ثقافي منوع يعكس المشهد الثقافي القطري بمختلف مؤسساته، يثري فعاليات المعرض، ويقدم ما أنجزته دولة قطر الشقيقة خلال السنوات القليلة الماضية لزوار معرض عمان للكتاب 2023.

وحضر اللقاء نائب رئيس الاتحاد وليد صباح، والأعضاء حسن عدنان، وسمير علاونة. يشار إلى أن فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب تنطلق في 21 أيلول المقبل في قاعة معرض عمان الدولي للسيارات- طريق المطار، ولمدة عشرة أيام بمشاركة نحو 400 دار نشر بشكل مباشر، ومن خلال التوكيل من 17 دولة عربية وأجنبية.