انخفاض حصة الزراعة من الرصيد المائي 70%- 50%

وطنا اليوم:قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، الاثنين، إن حصة الزراعة من الرصيد المائي انخفضت من 70% إلى 50%، لكن الإنتاج الزراعي تضاعف نتيجة استخدام وتطبيق التكنولوجيا من قبل المزارعين والقطاع الخاص.

وأضاف الحنيفات أن أكثر من 95%من الزراعة المروية تعتمد على الري بالتنقيط، وأن خطة الزراعة المستدامة تبنت تشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الموفرة للمياه.

وأُنشئت 6 مراكز للتدريب على هذه التكنولوجيا وكذلك دعم إنشاء 2500 بئر جمع مياه في السلسلة الغربية، كما أُنشئت 63 حفيرة في البادية خلال عام 2022.

واستقبل الحنيفات الاثنين مدير المعهد الدولي للمياه يوسف بروزيين والوفد المرافق.

وتحدث الوزير عن واقع قطاع الزراعة في الأردن والتحديات التي تواجه القطاع وخاصة التغيرات المناخية وشح المياه، كما استعرض الوزير خطة وزارة الزراعة لمواجهة هذه التحديات.

واستعرض مدير المعهد الدولي للمياه المشاريع التي ينفذها المعهد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمشاريع البادية التي ينفذها في الأردن وخاصة في مجال التنبؤات بالجفاف وتجربة استخدام التقنيات الحديثة في الري ودراسة إنتاجية المتر المكعب في المحاصيل المختلفة.

وبحث الجانبان أوجه التعاون المستقبلي في مجال إدخال التقنيات المتطورة الموفرة للمياه وإنشاء مركز لنقل المعرفة والتدريب على هذه التقنيات