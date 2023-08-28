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فتاة مصرية تقتل والدها بطريقة بشعة

منذ ساعتين
فتاة مصرية تقتل والدها بطريقة بشعة

وطنا اليوم:أقدمت فتاة مصرية تبلغ 15 عاما على قتل والدها بطريقة بشعة، في محافظة الجيزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.
وفي التفاصيل المروعة، فإن الفتاة قامت بفتح اسطوانة الغاز متعمدة، وفور قيام والدها بإشعال سيجارة شبت النار ولقي مصرعه بمدينة أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن الفتاة هربت بعدما أشعلت النار في والدها، بعدما فتحت اسطوانة الغاز وإشعال والدها سيجارته كالعادة، إذ انفجرت به الأنبوبة.
وبعد مباشرة التحقيق في الحادثة، واصلت عناصر المباحث في البحث عن الجانية، بعد التأكد من أن هناك شبهة جنائية راء الواقعة.
وتوصلت التحقيقات إلى أن ابنته صاحبة الـ15 عاما هي من فتحت الاسطوانة عليه دون علمه متعمدة، لأنها أرادت التخلص منه.
وخلال التحقيق في الحادثة اعترفت الفتاة بأنها أشعلت النيران بوالدها، لأنه كان مدمنا على تعاطي المواد المخدرة وأنها كانت تعيش معه بمفردها، بعد أن انفصل عن والدتها، كما أنه كان دائم التعدي على والدتها بالضرب


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