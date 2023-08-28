تراجع المؤشر الأردني لثقة المستثمر

وطنا اليوم:شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً بنسبة 4.4% لينخفض إلى 179.0 نقطة في الربع الأول من عام 2023، بعد أن كانت قيمته 187.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2022.

وتاليا أبرز تفاصيل المؤشر الأردني لثقة المستثمر:

1. بالمجمل، انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي من 188.6نقطة في الربع الرابع من عام 2022إلى 181.1نقطة في الربع الأول من عام 2023.

• بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي حوالي2.8% في الربع الأول من عام 2023. فيما بلغ معدل النمو ما نسبته 2.5% خلال نفس الربع عام 2022، وحوالي 2.0% خلال الربع الرابع عام 2022.

• وصلت قيمة العجز في الموازنة بعد المنح إلى حوالي382.9مليون دينار في الربع الأول عام 2023. فيما بلغت قيمة العجز ما يقارب 145.7 مليون دينار في الربع الرابع عام 2022، وحوالي 345.8 مليون دينار في الربع الأول عام 2022.

• بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب175.2مليون دينار في الربع الأول عام 2023. فيما سجلت التدفقات ما قيمته 170.9 مليون دينار خلال الربع الرابع عام 2022، وحوالي 284.4 مليون دينار في الربع الأول عام 2022.

• وصل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى حوالي88.6في الربع الأول من عام 2023.

2. تراجع مؤشر الثقة في النظام النقدي من172.1نقطة في الربع الرابع من عام 2022إلى160.3نقطة في الربع الأول من عام 2023.

• انخفضت قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي من12.24 مليار دينار في الربع الرابع من عام 2022إلى 11.93 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023، أي بنسبة تراجع 2.5%.

• ارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار من 2.40% في الربع الرابع من عام 2022 إلى 2.48% في الربع الأول من عام 2023.

• تراجعت قيمة الشيكات المُعادة بنسبة 18%، من 354.8 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022 إلى 291.0 مليون دينار في الربع الأول من عام 2023.

3. شهد مؤشر الثقة في النظام المالي تراجعاً من200نقطة في الربع الرابع من عام 2022 ليصل إلى 193.6 نقطة في الربع الأول من عام 2023.

• ارتفع مؤشر البورصة بمقدار233.2نقطة مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 4,963.6نقطة في الربع الأول من عام 2023.

• انخفضت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المَبيعة إلى84.7% في الربع الأول من عام 2023، مقارنة بـ 159.9% في الربع الرابع من عام 2022.

• ارتفعت قيمة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص لتصل إلى 30.08 مليار دينار في الربع الأول من عام 2023، أي ارتفاع بنسبة 1.8% مقارنة بالربع السابق