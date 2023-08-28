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“جيدكو” تنظم ندوة حول الذكاء الإصطناعي

منذ ثانيتين
“جيدكو” تنظم ندوة حول الذكاء الإصطناعي

وطنا اليوم: نظمت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في مبناها اليوم ندوة بعنوان ” زيادة المبيعات وبناء

الخطط التسويقية بإستخدام الذكاء الإصطناعي “ لمختلف القطاعات الاقتصادية.

ورحب م. مأمون أبو شاور مدير مديرية الريادة والابتكار في المؤسسة بالمشاركين في هذه الندوة مؤكدا على أهمية عقد مثل هذه الندوات لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على رفع قدراتها في البيع والتسويق من خلال توظيف الذكاء الإصطناعي وتطبيقاته الواسعة في هذا المجال.

وقدّم المستشار احمد عبيدات عرضاً تفصيلياً حول مفهوم الذكاء الإصطناعي واستخداماته في مراحل البيع المختلفة من حيث استهداف الجمهور المثالي وتحليل سلوك المستهلكين.

وخلال الندوة قام عبيدات بتقديم الإرشادات لكيفية تطبيق ادوات الذكاء الاصطناعي في تطوير مهارات البيع والتسويق لدى شركاتهم.

ومن الجدير بالذكر، فان المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ستركز في الفترة القادمة على نشر الثقافة والوعي في استخدام تطبيقات الذكاء الإصطناعي الذي من شأنه ان يرفع من قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة.


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