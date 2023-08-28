وطنا اليوم – قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي في اجابة له على سؤال

هل يجوز لمتقاعد المبكر العسكري الجمع بين راتبه وأجره من العمل..؟

بموجب القانون رقم (11) لسنة 2023 (قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي) الذي أصبح نافذاً من 1-1-2023 ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمّن عليهم العسكريين الذي سيصبح نافذاً قريباً؛

سيكون بإمكان كل من:

١) صاحب راتب التقاعد المبكر العسكري.

٢) صاحب راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم العسكري

الذي يعود أي منهما إلى أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي أن يجمع ما لا يزيد على (500) دينار من راتبه المبكر أو راتب الاعتلال المذكور مع أجره كاملاً من العمل المشمول بالضمان، حتى لو كانت عودته إلى العمل من الشهر التالي لاستحقاقه راتب التقاعد المبكر أو راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم.

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