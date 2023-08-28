الحكومة توضح سبب تخفيض مقاعد كليات الطب

وطنا اليوم – اكد مدير وحدة القبول الموحدة المستشار الإعلامي لوزارة التلعيم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب، أنّ تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب بالجامعات الرسمية جاء بسبب الطاقات الاستيعابية للكليات في المقام الأول، وليس فقط لقضايا لمخاوف أنّ تصبح التخصصات راكدة ومشبعة.

وقال الخطيب في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، إنّ عدد الطلبة على مقاعد كليات الطب في مختلف الجامعات الرسمية وصل 20 ألف طالبًا وطالبة، في حين أنّ الاستيعاب لا يتجاوز 15 ألف، ولو التزمت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بمقدار استيعاب الكليات هذا العام، لما قبلت أي طالب.

وأشار إلى أنّ ارتفاع أعداد الطلبة جاء بسبب اضطرار مجلس التعليم العالي لمعالجة مشاكل اجتماعية مر بها الطلبة مثل الطلبة العائدين من السودان واوكرانيا والتضخم الكبير بمعدلات التوجيهي خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبين أنّ القرار جاء لتصحيح مسار وجودة مخرجات وسمعة التعليم الأردني وان كان القرار غير مقبول بشكل شعبي، حيث كانت الوزارة على قدر من المسؤولية وأعلنت الاعداد حرصا على خيارات الطلبة.

وأشار إلى أنّ الطلبة الذي التزموا بنصائحه في تعبئة الخيارات واعتبارات ذكرها في مقابلاته السابقة سيتجاوزوا المشكلة ويتعاملوا مع كل سيناريوهات القبول بما فيها هذه الأعداد في القبول بتخصصات الطب.

أمام بخصوص أعداد قبول أعداد الطلبة في البرنامج الموازي، فأشار إلى أنّ الجامعات يجب أن تلتزم بنسبة قبول لا تجاوز 30% من نسبة القبول في البرنامج العادي وذلك على صعيد الموازي والطلبة من أبناء أعضاء هيئات التدريس والعاملين في وقت واحد.