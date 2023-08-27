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الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

منذ ساعة واحدة
الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

وطنا اليوم:قالت الحكومة الهندية، الأحد، إنها فرضت حدا أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد السيطرة على الأسعار المحلية قبل الانتخابات المحلية.
وحظرت الهند، وهي أكبر مُصدّر للأرز في العالم، في تموز صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي وفرضت الجمعة رسوما 20% على صادرات الأرز المسلوق.
وقالت الحكومة في بيان إن بعض التجار كانوا يصنفون الأرز الأبيض غير البسمتي على أنه بسمتي للتغلب على قيود التصدير بعد صدور قرار الحظر.
وأضافت أن وضع حد أدنى لسعر التصدير سيساعد السلطات على ضمان عدم تصدير الأرز الأبيض على أنه بسمتي


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