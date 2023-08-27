بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة الشابة الفلسطينية ملك عليان بظروف غامضة

منذ ساعة واحدة
وفاة الشابة الفلسطينية ملك عليان بظروف غامضة

وطنا اليوم:توفيت الشابة الفلسطينية ملك عليان، بظروف غامضة في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة رام الله.
وشكلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، لجنة تحقيق في ظروف وفاة ملك عليان.
وقال الكيلة، خلال لقائها بعائلة المرحومة، أن لجنة التحقيق ستباشر عملها الاثنين، لمعرفة ظروف وفاتها.
وتوفيت الشابة ملك عليان بعد وضع مولودها بيومين في إحدى المستشفيات في رام الله، وسط مطالبات عائلية وشعبية بمحاسبة المتسببين بالخطأ الطبي.
واعتصم عشرات الفلسطينيين وعائلة ملك أمام مبنى الصحة الفلسطينية للمطالبة بالعدالة لملك وكشف حقيقة وظروف وفاتها


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:30

بعد حادث سير دام.. فاشينستا كويتية تتصدر مواقع التواصل

15:19

العلاقمة : فواتير المياه الشهرية يعتبر مدخلًا جديدًا للتغول الحكومي على جيب المواطن

15:12

حل مروري لتسهيل حركة المركبات عند إشارات مستشفى الملكة علياء

15:03

الأردن يستضيف اجتماع الفريق العربي للتفاوض مع شركات الإعلام الدولية الثلاثاء

14:47

اختتام فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون بدورته 29 في العاصمة عمّان

14:30

احتجاج في حرة الزرقاء بسبب نقص الموظفين

14:22

الهند تضع حدا أدنى لسعر تصدير الأرز البسمتي

14:15

طلبة توجيهي للتعليم العالي: لا لتخفيض مقاعد التنافس

13:04

سرقة الكيبلات تحرم مدرسة في الأردن من الكهرباء

12:43

ما عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات في الأردن

12:36

توفير الوقت والجهد والطاقة بالحلول الذكية من أورنج الأردن

12:34

البنك العقاري المصري العربي يحتفل بتخريج دفعة من الموظفين الجدد ضمن برنامج تطوير الموظفين

وفيات
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشماليةوفيات الأحد 27-8-2023عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة اللهوفيات الجمعة 25-8-2023وفيات الخميس 24-8-2023