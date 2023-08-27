وفاة الشابة الفلسطينية ملك عليان بظروف غامضة

وطنا اليوم:توفيت الشابة الفلسطينية ملك عليان، بظروف غامضة في إحدى المستشفيات الخاصة في مدينة رام الله.

وشكلت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، الأحد، لجنة تحقيق في ظروف وفاة ملك عليان.

وقال الكيلة، خلال لقائها بعائلة المرحومة، أن لجنة التحقيق ستباشر عملها الاثنين، لمعرفة ظروف وفاتها.

وتوفيت الشابة ملك عليان بعد وضع مولودها بيومين في إحدى المستشفيات في رام الله، وسط مطالبات عائلية وشعبية بمحاسبة المتسببين بالخطأ الطبي.

واعتصم عشرات الفلسطينيين وعائلة ملك أمام مبنى الصحة الفلسطينية للمطالبة بالعدالة لملك وكشف حقيقة وظروف وفاتها