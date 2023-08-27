توفير الوقت والجهد والطاقة بالحلول الذكية من أورنج الأردن

وطنا اليوم:من منّا لا يودّ أن تكون الحياة أسهل؟ تقنية ذكية لسهولة وفعالية، هذا ما تتيحه أورنج الأردن من خلال مجموعتها الواسعة لحلول الحياة الذكية التي توفّر الوقت والجهد باستخدام الأجهزة المتطوّرة، خاصة مع سرعة الحياة وكثرة متطلباتها.

ترتبط حلول الحياة الذكية التي أطلقتها الشركة عام 2020 بالإنترنت عبر الواي فاي، لتمكّن المستخدمين من تعزيز الكفاءة والحدّ من استهلاك الطاقة وضمان الأمان في منازلهم أو مكاتبهم أو المباني المعنية، وذلك عبر مجموعة متنوّعة تتضمن 21 جهازاً لحياة أكثر استدامة وفعالية.

وبإمكان المستخدمين متابعة أجهزتهم والتحكّم بها في أي وقت ومن أي مكان، من خلال تطبيق واحد هو Orange Smart Life Jo، ضمن جهود أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول يسعى دائماً لتكامل خدماته.

استخدامات أجهزة الحياة الذكية متعدّدة وأهمها:

توفير الطاقة

مع تنامي تكاليف الطاقة، تمكّن الأجهزة الذكية مستخدميها من التوفير في استهلاك الطاقة بما يخفّف من الأعباء المالية المترتبة على فواتير الكهرباء ويحدّ من التأثير البيئي.

ومن بين الأجهزة التي تقدّمها أورنج الأردن، تعتمد كاميرا 4G بالطاقة الشمسية على الطاقة المتجددة للمراقبة، كما يتيح الريموت الذكي للمستخدم تشغيل وإيقاف الأجهزة مثل المكيف وتحديد وقت محدد لذلك باستخدام الموبايل من خلال التطبيق. أمّا القابس الذكي سواءً البسيط أو بمدخلين، فيساعد المستخدم على إطفاء الأجهزة عن بُعد. وكلّ ذلك يؤدي للتوفير في استهلاك الطاقة وضمان الكفاءة.

الحماية والأمن

سواءً كان المستخدم قريباً أو بعيداً عن المكان، تضمن حلول أورنج للحياة الذكية الحماية والأمن من خلال مراقبة المكان وتزويد المستخدم بالإشعارات والتنبيهات أولاً بأول، وتشمل هذه الأجهزة الكاميرا الذكية الداخلية (المتوفرة بـ 4 أو 2 ميجا)، وكاميرا المراقبة 4G بالطاقة الشمسية وحسّاس الحركة وحسّاس الأبواب والنوافذ والجرس الذكي.

السهولة والراحة

أتمتة العمليات وخاصة تلك المتكررة أمر تهتم به أورنج ضمن حلولها الذكية، ولهذا فإن الأجهزة التي تقدّمها للمستخدمين تعمل على إراحتهم وتسهيل المهام المنزلية. ومثال ذلك المكنسة الآلية الذكية التي تضمن نظافة المنزل ويتم التحكم بها عبر التطبيق.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo