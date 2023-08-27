وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية

وطنا اليوم:نعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، طالب يامن الشمالية، من الصف العاشر في مدرسة جرينة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا.

وذكر الوزارة عبر حسابها على فيسبوك: “ينعى وزيرُ التَّربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالب ( يامن أحمد الشمايلة) من الصف العاشر في مدرسة جرينة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا.أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان،إنا لله وإنا إليه راجعون