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وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية

منذ 19 ثانية
وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمالية

وطنا اليوم:نعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، طالب يامن الشمالية، من الصف العاشر في مدرسة جرينة الثانوية للبنين/ مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مأدبا.
وذكر الوزارة عبر حسابها على فيسبوك: “ينعى وزيرُ التَّربية والتعليم والأسرة التَّربويَّة، الطالب ( يامن أحمد الشمايلة) من الصف العاشر في مدرسة جرينة الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة مادبا.أسكن الله روحَ الفقيد الجنَّة، وألْهَمَ ذويه الصَّبْر والسلوان،إنا لله وإنا إليه راجعون


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