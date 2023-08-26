عم النائب السابق شرف الهياجنة في ذمة الله

وطنا اليوم: ينعى النائب السابق الحاج شرف الهياجنة واشقاؤه المرحوم العم الفاضل الحاج صالح محمد علي هياجنــــــــِـــــــــــــة “ابو وائل” الذي انتقل الى رحمة الله تعالى اليوم السبت الموافق 26-8-2023 اثر مرض عضال لم يمهله طويلاً .
والمرحوم شقيق الاستاذ راضي محمد علي الهياجنه،والد كل من وائل وشادي ومحمد ومحمود ونعمان.
وسيشيع جثمانه الطاهر بعد صلاة العشاء اليوم السبت الموافق 26-8-2023 الى مثواه الاخير في مقبرة بلدة ديرالسعنــــــــِـــــــــــــة مقابل الجامع الكبير.
تقبل التعازي في ديوان الهياجنه فرع الربايعه – لواء الطيبة /محافظة اربد.
انا لله وانا اليه راجعون