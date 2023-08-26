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” النجم الساطع 23″ مصر تستصيف اكبر تدريبات عسكرية في الشرق الاوسط

منذ ساعتين
” النجم الساطع 23″ مصر تستصيف اكبر تدريبات عسكرية في الشرق الاوسط

وطنا اليوم – نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، عبر موقع “فيسبوك”، اليوم السبت، “برومو” التدريب العسكري “النجم الساطع 2023”.

ويعتبر تدريب “النجم الساطع”، أهم وأكبر التدريبات المشتركة بالشرق الأوسط.

تنطلق التدريبات خلال الفترة الممتدة من 31 أغسطس/ آب حتى 14 سبتمبر/ أيلول، ويشارك في التدريبات أكثر 8 آلاف مقاتل من 34 دولة، ويستهدف تعزيز علاقات التعاون العسكري وبناء القدرات لمواجهة التهديدات والمخاطر المشتركة.

واختتم الفيديو بالتأكيد على أن النجم الساطع تدريب عالمي على أرض مصرية.

حيث تستضيف مصر مناورات “النجم الساطع” كل عامين، وتعد من أكبر المناورات العسكرية في العالم من حيث عدد الدول المشاركة فيها ونوعية القوات التي تنفذ تدريبات مشتركة في البر والبحر والجو.

وتساهم تلك المناورات الضخمة في ثقل حجم الخبرات العسكرية لدى كل جيش من الجيوش المشاركة في المناورات، كما تتيح لكل منها الإطلاع على أحدث تكتيكات الحرب المتبعة في العمليات القتالية حول العالم بصورة تساهم في زيادة الكفاءة والاحترافية لدى وحداتها العسكرية المشاركة.


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