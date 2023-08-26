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محافظ البنك المركزي: الأردن يتمتع بنظام مالي إلكتروني “مميز وآمن”

منذ ساعتين
محافظ البنك المركزي: الأردن يتمتع بنظام مالي إلكتروني “مميز وآمن”

 

وطنا اليوم –  قال محافظ البنك المركزي الدكتور عادل الشركس، إن الشمول المالي أحد ركائز إحداث النمو الشامل، مشيرا إلى وصول نطاقه إلى 45% في الأردن.

وأضاف الشركس خلال جلسة عقدت على هامش فعاليات اليوم الثاني من أعمال ملتقى (عام على التحديث) السبت، الذي تقيمه الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن “التأمين الإلزامي يجري مراجعته حاليا لأنه يحتوي تشوش رهيب”.

وفي حديثه عن الاقتصاد الرقمي، قال إن الأردن يتمتع بنظام مالي إلكتروني “مميز وآمن”.

وقال شركس إن يوجد مليوني محفظة إلكترونية في الأردن الآن، مشيرا إلى أن خدمة الدفع من خلال الهاتف النقال بدأت عام 2014.

وبين أنه “يوجد 5 مليون و700 ألف بطاقة تعمل بنظام اللاتلامس يجري من خلالها الدفع”. وأشار إلى أن الابتكار يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الأردني.

وبين أن “المواطن الأردني اليوم سيكون له توقيع إلكتروني سيسهم بأتمتة كافة الخدمات الإلكترونية”.

شركس أكد في رده على سؤال بخصوص اعتماد الهوية الرقمية في البنوك، أن “الهوية الرقمية الخاصة بسند معتمدة في غالبية البنوك”.


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