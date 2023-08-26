ما قصة المعبر الجديد الذي يربط الأردن مع السعودية

وطنا اليوم – تحدث رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز، السبت، عن مخططات لبناء معبر جديد يربط الأردن مع السعودية، بدلا من معبر الدرة الحالي.

وقال الفايز خلال جلسة تطرقت للقطاع السياحي في الأردن على هامش الملتقى الحكومي الذي حمل عنوان “عام على التحديث”، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، إن المخططات النهائية ستكون متاحة مع نهاية العام الحالي، تمهيدا لطرح العطاء لإنشاء المعبر الجديد.

وقال إن عدد المسافرين عبر مطار الحسين زاد وأيضا معبر الدرة الذي يربط الأردن بالسعودية زاد استخدامه.

من جهة أخرى، قال الفايز إن الأردن اليوم واجهة سياحية جاهزة لاستقبال الزوار، مشيرا إلى أن العقبة جزء من المنظومة السياحية.

وأضاف أن “التحدي الحالي” في العقبة هو عدد الغرف الفندقية، داعيا لزيادتها وتنوعها لتعزيز المنتج السياحي.

ولفت إلى أنه جزء من استراتيجية عمل سلطة العقبة زيادة الغرف الفندقية.