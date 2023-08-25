مدرب ليفربول يحسم الموقف محمد صلاح ليس للبيع

وطنا اليوم – كد مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، أن لاعبه المصري، محمد صلاح، ليس للبيع وذلك بعد أنباء عن رغبة نادي اتحاد جدة بالتوقيع معه.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة “الرديز” أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز حول رغبة الاتحاد السعودي بالتعاقد مع صلاح: “لا يوجد شيء لنتحدث عنه لا نمتلك عرضا ومحمد صلاح لاعب في ليفربول وكان وسيبقى كذلك”.

وأردف المدرب الألماني قائلا: “لا يوجد أي شيء، وإذا تم تقديم أي عرض سيكون الجواب: لا”.

وتابع كلوب حول ما إذا كان قلقا بحال رحيل صلاح: “أحد الأمور التي أتبعها في حياتي أنني لا أُفكر بالمشكلة إلا إذا حدثت ولا يوجد أي شيء حتى الآن”.