الحلي والمجوهرات: تسعيرة الجمعة غير معتمدة وسنسحبها

وطنا اليوم:قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علان، الجمعة، إن التسعيرة التي جرى تداولها لأسعار الذهب بتاريخ 25/8/2023 غير معتمدة وسيجري سحبها.

تأكيد علان بعدم اعتماد التسعيرة يأتي رغم نشرها ليل الخميس الجمعة، على مجموعة خاصة بأسعار الذهب تعتمدها النقابة عبر تطبيق “واتساب”، وعقب تساؤلات مواطنين رصدوا اختلافا بأسعار بيع الذهب بالسوق.

وأضاف علان في ردّه على استفسارات أن البيان الذي صدر بخصوص تسعيرة الجمعة يتعلق بنقاش كان دائرا داخل النقابة، وليس قرارا اتخذ.

ودعا علان لاعتماد ما يبث عبر صفحة النقابة على موقع الفيسبوك إضافة لجروب النقابة المعتمد عبر الواتساب قبل شراء أو بيع الذهب.

وشدد علان على أن محالّ الذهب تغلق أبوابها أيام الجمع، داعيا الجميع إلى الالتزام بهذا التوجه حرصا على مصلحة السوق والزبون