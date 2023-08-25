المصاب جلل.. وزير عراقي يفقد 3 من عائلته والسوداني يعزي

وطنا اليوم:فقد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني الجمعة، 3 من عائلته في يوم واحد، بحادثتين منفصلتين، وفق ما أوردت وسائل إعلام عراقية.

وتقدّم رئيس مجلس الوزراء العراقي ، محمد شياع السوداني، بخالص تعازيه ومواساته إلى وزير النفط حيان عبد الغني السواد، وعائلته الكريمة، في مصابهم الكبير، بانتقال والده إلى جوار ربه، ثم وفاة ابنته وشقيقته بحادث سير

كما عبّر السوداني عن مشاركته أحزان الأسرة في فقدها المؤلم.

وأعرب أيضا عن تمنياته بالصبر والسلوان للوزير وعائلته وذويه، سائلاً المولى، جلّ وعلا، أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ومغفرته

وبحسب الإعلام العراقي، فإن عائلة الوزير عبد الغني قد ذهبت مع جثمان والده «الذي توفي في البصرة» إلى مقبرة وادي السلام في محافظة النجف العراقية، وأثناء العودة تعرضت المركبة التي تقل عائلته إلى حادث سير مروع.

وخلال الحادث، لقيت شقيقة وابنة وزير النفط العراقي، مصرعهما على الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الديوانية العراقية، وذلك أثناء عودتهم من دفن والدهم.

وجاء في بيان رسمي، نقله الإعلام العراقي، “ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ فاجعة وفاة شقيقة وكريمة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، إثر حادث سير مؤسف”.

وبحسب البيان، تقدم وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج، باسم محمد خضير، بهذا المُصاب بـ”التعزية والمواساة”.

إلى ذلك، كشف مصدر عراقي محلي، عن تفاصيل حادث السير المروع على الطريق السريع الدولي قرب الدواجن باتجاه محافظة البصرة، لافتاً إلى أن العجلة الأولى “لاندكروز” (جكسارة) مصفحة فحص حكومي تابعة إلى موكب وزير النفط”.

وأوضح المصدر، للإعلام العراقي، أن “سبب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه”