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الدنمارك تقر تشريعا يحظر حرق القرآن الكريم

منذ ساعة واحدة
Police stand guard near the Iraqi embassy ahead of a demonstration in Stockholm, Sweden July 20, 2023. REUTERS/Supantha Mukherjee

وطنا اليوم:عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة، مشروع قانون لحظر حرق المصحف، بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملغارد خلال مؤتمر صحافي، إن القانون “سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أغراض ترتدي أهمية دينية كبيرة لجماعة دينية”، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات الحرق والتدنيس في أمكان عامة.


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