بيلا حديد تثير جنون ايتمار بن غفير بما نشرته عنه

وطنا اليوم:تفاعل العديد من المشاهير الذين يحظون بملايين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، مع التصريحات العنصرية التي أطلقها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، وادعى خلالها أن حقه في التنقل والحركة في الضفة الغربية المحتلة، أهم من الحق في حرية الحركة للفلسطينيين.

وانتقدت بيلا حديد ،العارضة الأمريكية من أصل فلسطيني، بشدة تصريحات وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، خلال مقابلة أُجريت على قناة 12 العبرية.

وعبّرت حديد عن استنكارها لتصريحات بن غفير،العنصرية تجاه الفلسطينيين والتي قال فيها: “حقوقي وحقوق زوجتي وأولادي في التنقل في الضفة الغربية أهم من حقوق العرب في الحركة.. حقوقي في الحياة تأتي قبل حقوقهم في الحركة.. هذا هو الواقع”.

وردّت بيلا حديد، المشهورة بنشاطها في دعم قضية فلسطين، على هذه التصريحات بنشر مقتطف من المقابلة على حسابها في منصة “إنستغرام” وانه يكشف الوجه الحقيقي للأبارتهايد الذي يمارسه الاحتلال، حيث يتابعها ما يقارب 60 مليون متابع.

وأعربت بيلا حديد في تعليقها: “لا ينبغي أن يكون هناك أي تبرير في عام 2023 أو في أي وقت آخر، حيث يُعتبر الإنسان أهمية شخص ما أكثر من غيره بسبب أصوله أو ثقافته أو تفضيلاته. وهذا يجب أن يكون واضحًا خاصة في ظل الظروف الراهنة”.

وغالبا ما استخدمت حديد منصاتها الإلكترونية لتسليط الضوء على الاضطهاد المستمر للفلسطينيين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ووردت تقارير حول تبرعها بأرباحها لمنظمات تدعم اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت عائلة والد حديد قد هجرت من مدينة الناصرة خلال نكبة عام 1948، عندما هُجّر مئات الآلاف من الفلسطينيين قسرًا من منازلهم حين مورس بحقهم التطهير العرقي إبان قيام كيان الاحتلال

وحق زملائي اليهود في السفر والعودة إلى ديارهم بأمان”

ورد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ايتمار بن غفير، على انتقادات عارضة الأزياء الأمريكية – فلسطينية الأصل” بيلا حديد عقب تصريحاته التي أدلى بها الخميس عبر إحدى وسائل الإعلام العبرية.

وكتب بن غفير عبر منصة تويتر (X)، صباح الجمعة:

كارهة “إسرائيل” بيلا حديد، صباح الخير..رأيت بالأمس أنك أخذت مقطعًا من مقابلتي ووزعته على العالم كله لتظهر أنني عنصري ومظلم.

زيارة كريات أربع

ودعا بن غفير عارضة الأزياء التي طالما تظهر نصرتها للفلسطينيين إلى زيارة “كريات أربع” إحدى مستوطنات الداخل الفلسطيني، لترى عن كثب معاناة المستوطنين، على حد تعبيره، واصفا الفلسطينيين بـ”الإرهابيين”