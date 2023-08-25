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كيف استغل ترامب الابن صور أبيه الجنائية التاريخية

منذ ساعة واحدة
كيف استغل ترامب الابن صور أبيه الجنائية التاريخية

وطنا اليوم:حاول نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، “استغلال” صورة أبيه التاريخية، والتي التقطت خلال احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا.
ونُشِرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترامب التُقِطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.
وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

من يشتري؟
نشر دونالد جون ترامب الابن على حسابه الرسمي في منصة إكس (تويتر سابقا) تغريدة مرفوقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية.
يعرض الموقع سلعا مختلفة، عبارة عن قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، ومرفوقة لعبارة “FREE TRUMP” (الحرية لترامب).
وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترامب: “سلع ترامب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا”.
وأضاف: “على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة”.

ترامب يسلم نفسه
وكانت السلطات الأميركية أعلنت أمس الخميس توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.
خلال تسليم نفسه، قال الرئيس الأميركي السابق: “هذا يوم حزين لأميركا. يجب أن تكون لديك القدرة على تحدي الانتخابات. كانت انتخابات مزورة ومسروقة. ما حدث هنا هو مهزلة وأنا لم أرتكب أي خطأ في هذه القضية والقضايا الأخرى. ما يحدث هو تدخل في الانتخابات


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