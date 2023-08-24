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نسبة الإشغالات في فنادق العقبة 68% في نهاية الأسبوع الجاري

منذ ساعة واحدة
نسبة الإشغالات في فنادق العقبة 68% في نهاية الأسبوع الجاري

وطنا اليوم: بلغت نسب إشغال الفنادق بجميع فئاتها التصنيفية خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي، في العقبة 68 بالمئة، البحر الميت 66 بالمئة، عمان 58 بالمئة، والبترا 28 بالمئة.

 

وقال نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن نسب الإشغال في فنادق 5 نجوم بلغت في العقبة 90 بالمئة، البحر الميت 80 بالمئة، عمان 65 بالمئة، والبترا 48 بالمئة.

 

وأوضح هلالات، أن نسب الإشغال لفنادق الفئات الأخرى توزعت كالتالي: العقبة فئة 4 نجوم 58 بالمئة، 3 نجوم 57 بالمئة، البحر الميت 4 نجوم 52 بالمئة، عمان 4 نجوم 60 بالمئة، 3 نجوم 50 بالمئة، البترا 4 نجوم 21 بالمئة، 3 نجوم 16 بالمئة.


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