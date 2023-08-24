وزارة الأشغال تنهي العمل بعدد من المشاريع وتسليمها للجهات المعنية

وطنا اليوم: أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، العمل بعدد من المشاريع وجرى تسليمها إلى الجهات المعنية.

وتعاملت كوادر الوزارة مع الملاحظات الواردة من الأجهزة الرسمية والإعلام والمواطنين في مختلف مناطق المملكة، والمرتبطة بأوضاع الطرق والمنشآت العامة، وجار العمل على متابعتها.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنها أنهت أعمال إنشاء مركز ثقافي عجلون البالغ مساحته نحو 3250 مترا مربعا، وبكلفة إجمالية بلغت 2.4 مليون دينار، وجرى استلام المشروع بشكل نهائي من المقاول وتسليمه إلى مديرية ثقافة محافظة عجلون.

وفي المفرق، أنهت الوزارة مشروع مبنى المحافظة الجديد البالغ مساحته 5200 متر تقريبا، وبكلفة إجمالية بلغت 2.5 مليون دينار، ومن المنتظر تسليم المشروع لوزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة.

وفي مديرية أشغال لواء الرمثا، تمت أعمال صيانة لطريق أبو البصل وهو طريق قروي يربط الرمثا بمدينة إربد كما تم تنفيذ أعمال للسلامة المرورية على طريق جابر الرمثا.

وجرى بدء العمل في توسعة طريق خريبة السوق، والانتهاء من إنارة طريق دير علا_ معدي، وتنفيذ أعمال الدهان والتخطيط على طريق خو.

وعلى طريق المطار جرى تنفيذ أعمال العبارة الصندوقية لمجرى الوادي بالقرب من معصرة المناصير، وأعمال تقاطع طريق الخدمة الشرقي مع طريق خريبة السوق.

و في قرين والمريغة، جرى تنفيذ أعمال عبارات صندوقية، وإصلاح إنارة على طريق المريغة تم العبث بها سابقا.

وفي الكرك، تم إزالة أنقاض وفتح طرق زراعية مغلقة نتيجة الشتاء الأخير، وإجراء ترقيعات على طريق مؤتة، وإعادة تأهيل طرق في قصبة الكرك.

كما جرى استكمال أعمال الأرصفة وأعمال الخلطات الإسفلتية على أجزاء مختلفة من طريق المفرق الصفاوي، وتركيب شواخص تحذيرية على عدة طرق في محافظة المفرق.

وفي مادبا جرى تركيب عواكس أرضية على الطريق الشرقي وعند الساحل الجنوبي بالعقبة، وتركيب وتبديل شواخص مرورية، وفي البلقاء تم التجهيز لصب الجدار الخارجي لصالة عيرا الرياضية.

وواصلت فرق الوزارة في مختلف مناطق المملكة العمل على تنظيف مجاري السيول والأودية والعبارات استعدادا لموسم الشتاء المقبل.