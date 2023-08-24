إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.

وقالت السلطة في بيان الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.

وأضافت، إن الحملة أسفرت عن إزالة “برابيش” بأقطار مختلفة عدد 25 من مثلث العارضة وحتى ظهرة الرمل، والتي تعود لوحدات زراعية ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول