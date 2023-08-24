بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله في الشونة الجنوبية

منذ 4 ثواني
إزالة اعتداءات على قناة الملك عبد الله في الشونة الجنوبية

وطنا اليوم:أزالت سلطة وادي الأردن اعتداءات على مياه قناة الملك عبد الله في منطقة الشونة الجنوبية، ضمن حملتها للمحافظة على المصادر المائية.
وقالت السلطة في بيان الخميس، إن إدارة مصادر المياه في الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية اعتداءات شمال البحر الميت، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية والإدارة الملكية لحماية البيئة، أزالت الاعتداءات استمرارا لحملتها من أجل وقف الاعتداءات على القناة، وسحب المياه بطريقة غير مشروعة، لتأمين المزارعين بحقوق وحداتهم الزراعية من المياه بعدالة.
وأضافت، إن الحملة أسفرت عن إزالة “برابيش” بأقطار مختلفة عدد 25 من مثلث العارضة وحتى ظهرة الرمل، والتي تعود لوحدات زراعية ليس لها حقوق مائية، وتم عمل ضبط مشترك حسب الأصول


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:20

أعيان يطالبون الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الفائدة في الأردن

16:13

تمرد في سجن أميركي واحتجاز حارس لسبب لا يعقل

16:04

وفاتان بحوادث منفصلة في اربد والأمن يباشر التحقيق

15:57

طوقان يؤكد إنجازات المفاعل النووي الأردني على أرض الواقع

15:50

تسجيل 15 ألف مخالفة عكس اتجاه السير منذ بداية العام

15:06

البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

15:01

مصادر روسية: التعرف على جثة قائد فاغنر في المشرحة

14:54

المركزي يطرح سندات وصكوك للكهرباء الوطنية بـ220 مليون دينار

14:49

لإقامة منطقة خضراء .. إخلاء منازل من ساكنيها وهدمها في جبل الجوفة

14:08

جامعة البترا تحقق المركز الثاني في بطولة ولي العهد الأولى لكرة السلّة

14:05

البشير: المرأة في إرادة بمواقع قيادية، وسيسعى الحزب لوصولها لكافة المجالات في الدولة لتنفيذ برامجه

13:59

“باربي” تحت قبة البرلمان مشوقة يوجه سؤال لرئيس الوزراء

وفيات
وفيات الخميس 24-8-2023وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023