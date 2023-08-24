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أعيان يطالبون الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الفائدة في الأردن

منذ 6 ثواني
أعيان يطالبون الحكومة بالتدخل لمنع رفع أسعار الفائدة في الأردن

وطنا اليوم:وجه الأعيان طلال الماضي وبسام حداد وجميل النمري، مذكرة إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة للتدخل من أجل منع رفع الفوائد البنكية على القروض بأثر رجعي.
وقال العين طلال الماضي في تصريح الخميس، إن المذكرة تطالب الحكومة بعدم رفع أسعار الفائدة البنكية على القروض في الأردن، نظرًا لما لها من أثر وعبء مالي على المواطنين وأصحاب المشاريع الصغيرة.
وأضاف الماضي أن رفع الفائدة تسبب في تضخم قيمة الديون والأقساط وزيادة فترة السداد على القروض القائمة، مما أثقل كاهل المقترض وزاد من الأعباء الاقتصادية المترتبة عليها.
وأشار إلى أنه لوحظ ارتفاع كبير في أرباح البنوك في النصف الأول من العام الجاري، وهذا لا يتناسب مع الوضع الاقتصادي ونسبة النمو وحالة الركود التي تعاني منها بعض القطاعات الاقتصادية.
وأكد الماضي أن رفع أسعار الفائدة يأتي على حساب المواطن، ولم ينعكس على الاقتصاد المحلي، مطالبًا الحكومة بأخذ هذه المذكرة بعين الاعتبار نظرًا لما لها من أهمية في خدمة المواطن والمجتمع المحلي.
وذكرت المذكرة، أن البنك المركزي الأردني يلجأ إلى رفع أسعار الفائدة بحجة الحفاظ على استقرار الدينار، وأن الفائدة الوحيدة من ذلك هي للبنوك على حساب خزينة الدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين الداخلي، إضافة إلى ارتفاع الفوائد على المواطنين


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