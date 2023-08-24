بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاتان بحوادث منفصلة في اربد والأمن يباشر التحقيق

منذ 19 ثانية
وفاتان بحوادث منفصلة في اربد والأمن يباشر التحقيق

وطنا اليوم:توفي، اليوم الخميس، شخص أربعيني إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله في محافظة إربد، وفق مصدر امني.
وقال المصدر، إنه تم إعلان وفاة الشخص بعد وصوله إلى المستشفى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيق بالحادث للوقوف على تفاصيل الوفاة
الى ذلك باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد التحقيق بملابسات وفاة شخص، وفق مصدر أمني.
وقال المصدر ،إن بلاغا ورد للأجهزة الأمينة حول وجود جثة في إحدى البنايات السكنية.
وأضاف المصدر بأنه تم إخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال للوقوف على أسباب الوفاة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:57

طوقان يؤكد إنجازات المفاعل النووي الأردني على أرض الواقع

15:50

تسجيل 15 ألف مخالفة عكس اتجاه السير منذ بداية العام

15:06

البنك المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 25%

15:01

مصادر روسية: التعرف على جثة قائد فاغنر في المشرحة

14:54

المركزي يطرح سندات وصكوك للكهرباء الوطنية بـ220 مليون دينار

14:49

لإقامة منطقة خضراء .. إخلاء منازل من ساكنيها وهدمها في جبل الجوفة

14:08

جامعة البترا تحقق المركز الثاني في بطولة ولي العهد الأولى لكرة السلّة

14:05

البشير: المرأة في إرادة بمواقع قيادية، وسيسعى الحزب لوصولها لكافة المجالات في الدولة لتنفيذ برامجه

13:59

“باربي” تحت قبة البرلمان مشوقة يوجه سؤال لرئيس الوزراء

13:57

السجن لشخص من ذوي الأسبقيات 3 سنوات لاستعراضه القوة أمام امرأة

13:50

في إطار مواكبتها لأحدث الابتكارات الرقمية .. زين تجدد رعايتها لمؤتمر ومعرض AIDTSEC

13:43

العمل تحذر المدارس الخاصة من عدم الالتزام بـ الأدنى للأجور

وفيات
وفيات الخميس 24-8-2023وفيات الأربعاء 23-8-2023وفيات الثلاثاء 22-8-2023وفيات الاثنين 21-8-2023وفيات الأحد 20-8-2023