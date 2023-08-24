وفاتان بحوادث منفصلة في اربد والأمن يباشر التحقيق

وطنا اليوم:توفي، اليوم الخميس، شخص أربعيني إثر تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله في محافظة إربد، وفق مصدر امني.

وقال المصدر، إنه تم إعلان وفاة الشخص بعد وصوله إلى المستشفى، مؤكدًا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيق بالحادث للوقوف على تفاصيل الوفاة

الى ذلك باشرت الأجهزة الأمنية في محافظة إربد التحقيق بملابسات وفاة شخص، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر ،إن بلاغا ورد للأجهزة الأمينة حول وجود جثة في إحدى البنايات السكنية.

وأضاف المصدر بأنه تم إخلاء الجثة إلى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال للوقوف على أسباب الوفاة