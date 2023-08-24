تسجيل 15 ألف مخالفة عكس اتجاه السير منذ بداية العام

وطنا اليوم:كشفت مديرية الأمن العام عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة قيادة المركبة عكس اتجاه السير بشارع مفصول بجزيرة وسطية، منذ بداية العام الحالي.

وقالت المديرية خلال إدراج لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنّ المخالفة المذكورة مؤشر خطير يهدد حياة مستخدمي الطرق، وتعرض حياة السائق لخطر محقق يصل حد الوفاة.

ووجهت رسالة للمواطنين “أنقذ روحاً اليوم، وكن شريكاً معنا في سعينا لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة”.

وأوضحت أن عقوبة مخالفة قيادة المركبة بعكس الاتجاه المقرر على الطرق مفصولة الاتجاهات هو حجز المركبة لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد عن (30) يوم الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (250) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ووقف العمل برخصة القيادة لمدة شهرين وفق تعديلات قانون السير 2023