لإقامة منطقة خضراء .. إخلاء منازل من ساكنيها وهدمها في جبل الجوفة

وطنا اليوم:باشرت كوادر أمانة عمان الكبرى صباح اليوم الخميس، بهدم عدد من المنازل في منطقة جبل الجوفة وسط العاصمة عمان كانت قد استملكتها منذ عام 2019.

ويأتي الهدم ضمن خطط أمانة عمان الكبرى لإخلاء المنطقة من المباني القديمة وتحويلها لمنطقة خضراء مع تعويض أصحابها، بحسب تأكيد عدد من سكان هذه الأبنية.

وقال أهالي في شكوى، إنّ الأمانة اصحطبت الأجهزة الأمنية لإرغام أصحاب المنازل على الإخلاء وبداية الهدم، حيث نبهت قبل أيام قليلة أصحاب 29 مبنى سكني تأوي 59 أسرة جلهم من ذوي الدخول المتدنية، ورواتب شهرية قد لا تتجاوز 450 دينارًا.

وأكد عدد من الاهالي، أنّ اعتراضهم الرئيس ليس على هدم المباني وإقامة منطقة خضراء، إلّا أنها ضد قيمة التعويض التي لا تمكن أصحاب هذه المنازل من شراء بيوت أو شقق سكنية في العاصمة عمان، ومثال ذلك أنّ منزلاً مكوناً من ثلاث طوابق يأوي أربعة أسر أقرت لها الأمانة تعويضاً يبلغ 49 ألف دينار ولم تدفع حتى الآن.

واستغرب مشتكون من قيمة المبلغ، الذي لا يمكن فيه الّا شراء شقة واحدة في عمان لا تستطيع أن تأوي الّا أسرة واحدة من أربع أسر، فأين يذهب الجميع، علماً بأنّهم غير قادرين على الاستئجار في الوقت الحاليّ بقول احدهم “أنا لو راتبي منيح وبقدر أستأجر ليش ما أستأجر بس الرواتب قليلة واذا استأجرنا ما بظل ليكفي مصروف للبيت”