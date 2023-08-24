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الحبس والغرامة لقيادة مركبة دون لوحة أرقام

منذ ساعة واحدة
الحبس والغرامة لقيادة مركبة دون لوحة أرقام

وطنا اليوم:نشرت إدارة السير المركزية عبر صفحتها في فيسبوك رسالة للسائقين حول مخالفة لوحات المركبات ضمن معدل قانون السير لسنة 2023، وقالت : “لوحة الأرقام .. هوية المركبة ومرجعية للتعرف على سائقها وبيانات وسجلات المركبة..وجود لوحة الأرقام في مكانها المخصص حماية لك ولغيرك من مستخدمي الطريق”.
وأضافت بأنه ضمن القانون المعدل فإن مخالفة قيادة المركبة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية هو حجز المركبة لمدة لا تقل عن (24) ساعة ولا تزيد عن (30) يوما والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين.
كما تشمل المخالفة ايضا وفق إدارة السير غرامة مالية لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (300) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين ومضاعفة الغرامة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ارتكابها


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