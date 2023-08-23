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الناشط الشبابي الركيبات يلتقي عدداً من الصحفيين والاعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة

منذ 5 دقائق
الناشط الشبابي الركيبات يلتقي عدداً من الصحفيين والاعلاميين وممثلي وسائل الإعلام المختلفة

وطنا اليوم – التقى الناشط الشبابي الدكتور محمد عامر الركيبات مساء اليوم الأربعاء في منزله بمادبا عدداً من الصحفيين والإعلاميين والمواقع الإلكترونية بمحافظة مادبا. وتم خلال اللقاء الحديث عن الواقع الحزبي للمحافظة وكيفية اقناع المجتمع المحلي بالانخراط بالاحزاب كونها ستكون هي المحرك الأساسي في التنمية المحلية وتقديم الخدمات العامة للمواطنين من خلال الأحزاب والحكومة البرلمانية في الوطن .

وقال الدكتور الركيبات اننا نشهد في محافظة مادبا أرقام قليلة جداً ممن ينضمون للأحزاب وخاصة عنصر الشباب وسيدات المجتمع المحلي مقارنة بالمحافظات الأخرى بالآلاف انضموا وما زال العدد بارتفاع.

وأضاف اننا نرغب بمشاركة إعلامية واسعة وإيصال رسائل عديدة للمجتمعات المحلية للإنخراط بالأحزاب لمستقبل المحافظة الخدماتي والسياسي والاقتصادي وكافة نواحي الحياة .

وبين الدكتور الركيبات ان الحياة الحزبية المقبلة ستشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى الوطن وبإمكانها أن تشكل حكومة حزبية قادرة على قيادة الوطن لبر الأمان من خلال كتلة حزبية قوية ووطنية تستطيع التغيير في كافة مجالات الحياة العامة.

وجرى خلال اللقاء حوار موسع مع الإعلاميين والصحفيين في كافة الخدمات التي تفتقر لها المحافظة سواء كانت صحية أو تعليمية وتربوية وسياحية وزراعية أو خدمات عامة والخروج بتوصيات من شأنها النهوض لخدمة أبناء المحافظة وبشتى مناحي الحياة العامة وسد النواقص ما أمكن منها من خلال إختيار حزب يمثل كافة أبناء المحافظة وعلى مدار ثلاثة دورات نيابية حزبية قوية للوصول إلى حياة حزبية خلال هذه المدة .

 


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