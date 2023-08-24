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المعشر: أغلب الدول العربية الأخرى أضحت في مكان آخر من العلاقات مع الاحتلال

منذ ساعة واحدة
المعشر: أغلب الدول العربية الأخرى أضحت في مكان آخر من العلاقات مع الاحتلال

 

وطنا اليوم – قال نائب رئيس الوزراء السابق مروان المعشر، إن القضية الفلسطينية دخلت في حقبة جديدة، بوجود حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، ولا تتقبل قيام الدولة الفلسطينية.
وأضاف لبرنامج نبض البلد الذي يبث عبر شاشة “رؤيا”، أن الدفاع عن القضية الفلسطينية لم يبقى له أطراف سوى الأردن ومصر والسلطة، مبينا أن أغلب الدول العربية الأخرى أضحت في مكان آخر من العلاقات مع الاحتلال.

منطقة الشرق الأوسط لم تعد أولوية بالنسبة للعالم، وأمريكا مهتمة بالصين اليوم أكثر من السابق”، وفق المعشر
ولفت إلى أن الجميع في الأردن يجب أن يتحاور في الخيارات المتاحة، خاصة أننا نواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير.


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