خبير يرجح رفع اسعار المشتقات النفطية

وطنا اليوم:قال الباحث الاقتصادي المتخصص في مجال الطاقة “عامر الشوبكي” أن الحكومة الاردنية ستتجه الى رفع اسعار المحروقات بشكل ملحوظ في التسعيرة الشهرية القادمة لشهر أيلول ، تتراوح بين 4 – 12 %.

وتوقع الشوبكي، ان تقوم الحكومة عن طريق لجنة تسعير المشتقات النفطية برفع سعر البنزين 90 والبنزين 95 بقيمة قد تصل الى 4 قروش على كل لتر، ورفع سعر السولار بقيمة قد تصل الى 8 قروش على كل لتر.

وأشار الى نقاش يدور في الاروقة حول امكانية الاستمرار في تثبيت سعر الكاز.

وكانت الحكومة رفعت بداية آب الحالي لتر البنزين(95) 3 قروش، والبنزين (90) 2.5 قرش، والسولار 4 قرش، وعملت على تثبيت سعر الكاز، ليصبح سعر البنزين 90 : 92 قرش/لتر والبنزين 95 : 116.5 قرش/لتر والسولار : 72 قرش/لتر والكاز : 62 قرش/لتر