بمنحة من البنك الأردني الكويتي.. افتتاح الاستوديو التلفزيوني

وطنا اليوم: افتتح معهد الإعلام الأردني، اليوم الأربعاء، الاستوديو التلفزيوني بحلته الجديدة، بمنحة من البنك الأردني الكويتي.

وجرى خلال الاحتفال الذي حضره الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي، مشاهدة احترافية تلفزيونية من خلال سيناريو أبرز كل العناصر الجديدة في الاستوديو، كشفت تصميمًا جديدًا، يوفر خيارات عديدة ونوعية في تغيير مواقع التصوير داخل الاستوديو، ويمنح حرية اختيار رؤى إخراجية عديدة وبزوايا مختلفة، وهي إحدى أكثر السِّمات التي احتواها الاستوديو الجديد المحدَّث، وبشكل مرن وبمساحات مختلفة.

وبين البطيخي، أن أحد أهم الأدوار التي تلعبها المؤسسات الوطنية ومنها البنك الأردني الكويتي، هي دعم المؤسسات والمشاريع الوطنية التي تترك أثرا كبيرا في المجتمع وتسعى لتطويره عبر المساهمة بإنجاز مثل هذه المشاريع.

وشدد على أهمية دور ومسؤولية الإعلام في تحقيق بيئة داعمة ومستقرة تحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي، من خلال نشر الأخبار الصحيحة ومكافحة الشائعات ودحضها بالمعلومات الدقيقة.

وأكد أن معهد الإعلام، قام منذ تأسيسه برفد الوسط الإعلامي الأردني بنوعية من الخريجين أصحاب رسالة وكفاءة مهنية عالية، وهذا ما يستحق الدعم والبناء عليه في المستقبل.

بدوره، شكر الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور مصطفى الحمارنة، دعم البنك الأردني الكويتي من خلال المنحة التي سمحت بتحديث التصميم والمعدات التي ستتيح المجال أمام الطلبة لاستخدامها في دراستهم، وفي الفعاليات التدريبية التي يقدمها المعهد.

وأضاف أن الدور الذي يلعبه المعهد في المشهد الإعلامي الأردني كبير ويحتاج إلى دعم، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة.

ويحمل استوديو التلفزيون، أهمية كبيرة في تدريب طلاب الصحافة من خلال توفير منصة ديناميكية تزودهم بمهارات وتجارب عملية، ويقوم الطلاب فيها بممارسة عمليات البث المباشر، ويتعرفون على أساسيات التقديم والإنتاج وتقنيات الكاميرا وإضاءة المشهد وإدارة الصوت والتواصل الفعّال.

وحضر الاحتفال، أعضاء مجلس إدارة المعهد، والمدير التنفيذي للمدينة الإعلامية الأردنية المهندس راضي الخص، والمديرة العامة لقناة المملكة دانا الصياغ، والمديرة الإقليمية لوكالة الأنباء الفرنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سابقا رنده حبيب، و الشريك في إرنست ويونغ وضاح برقاوي، وعميدة المعهد الدكتورة ميرنا أبو زيد، ورئيس تحرير مرصد أكيد حسين أبو رمان، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلاب من المعهد والخريجين.