“جوبترول” تحصل على شهادات أيزو “إدارة الجودة والبيئة والصحة والسلامة المهنية “

وطنا اليوم: حصلت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” على شهادات الاعتماد الدولية الأيزو

– شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015

– وشهادة إدارة البيئة ISO 14001:2015

– وشهادة إدارة السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018

وذلك بعد أن استكملت الشركة للمتطلبات المعتمدة لعمليات التدقيق الداخلي والخارجي استحقت هذه الشهادات العالمية من شركة اس جي اس السويسرية فرع الأردن.

خلال حفل تسليم الشهادات تحدث عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” المهندس خالد الزعبي أن شركة جوبترول تحرص على تزويد عملائها بأفضل المنتجات والخدمات التي تلبي جميع متطلباتهم والالتزام بالامتثال لقوانين وأنظمة البيئة والصحة والسلامة المهنية و تحقيق المعايير الخاصة بها على أكمل وجه.

ومن جهته أشار مدير عام اس جي اس الأردن الشركة المانحة للشهادات المهندس حسن العمري بهذا الإنجاز الذي تحقق بجهد وتعاون الإدارة العليا ممثله بالمهندس خالد الزعبي وجهد وتعاون الموظفين لإنجاح عمليات التدقيق، كما وقدم الشكر الى شركة اجايل للاستشارات ممثله بمديرها العام المهندس عمر الخاروف التي قدمت جهود كبيرة لإتمام ما تحقق من انجاز.

تعتبر شركة جوبترول رائدة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية في المملكة منذ عام ٢٠١٣، وتقدم خدمات الطاقة المتنوعة لعملائها من تزويد وقود الطائرات وتزويد المنازل والشركات والمصانع والفنادق لأغراض التدفئة وللأغراض التشغيلية وتزويد المركبات بما يلزمها من أجود أنواع المشتقات النفطية، والزيوت، وخدمات غسيل السيارات والإطارات من خلال محطاتها و محطات جولف -الأردن ذات الانتشار الجغرافي الواسع، وتستند الى أفضل الممارسات ومعايير الجودة العالمية وتستخدم أحدث التقنيات والمفاهيم الإدارية المتوافقة مع رؤية الشركة واستراتيجيتها وقيمّها المعتمدة.

كما أن الشركة توفر بيئة عمل وظروف آمنة وصحية تعمل على تقليل الإصابات المتعلقة بالعمل، والاستعداد الدائم والمستمر لأي حوادث طارئة من خلال وضع الخطط الملائمة لمواجهتها في حال حدوثها. وأضاف الزعبي: “أن شركة جوبترول تلتزم بتحديد ومراجعة أهداف نظام إدارة الجودة الشاملة والنظر في استمرارية تطبيقها لتحقيق التطور المستمر للنظام.”