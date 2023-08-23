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إمهال شركات الاتصالات حتى الخميس لتبرير تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا

منذ ساعة واحدة
إمهال شركات الاتصالات حتى الخميس لتبرير تعديل تعرفة خطوط مدفوعة مسبقا

وطنا اليوم:قال مدير الشؤون الاقتصادية في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات موفق القاضي، إن الهيئة وجهت كتابا لشركات الاتصالات تطلب فيه تزويد الهيئة بكافة الأسباب الموجبة والدراسات المتعلقة بإجراءات تعديلات على تعرفة الخطوط المدفوعة مسبقا حتى يوم غد الخميس، والتي منها إما نقل المشتركين إلى تعرفة ذات سعر أعلى بميزات إضافية أو رفع قيمة الاشتراك أو فرض رسوم تشغيل على هذه العروض.
وأضاف القاضي: جاء هذا الكتاب بعد اجتماع يوم الإثنين الماضي في مبنى الهيئة مع الشركة التي قامت برفع الأسعار بشكل فعلي، كما أن الهيئة والجهات الحكومية المعنية بمختلف القوانين التجارية، ستبدأ بدراسة الأسباب الموجبة التي سترسلها شركات الاتصالات بدءا من يوم الأحد.
وكانت الهيئة قد أشارت في وقت سابق إلى ورود شكاوى تفيد بقيام إحدى الشركات بإرسال رسائل قصيرة لمشتركيها تفيد بقيامهم بتطبيق هذه التعديلات، وبينت الهيئة في حينها أن هذه الإجراءات غير موافق عليها وتعتبر مخالفة للتوجيهات والتعليمات الصادرة عنها وعليه ستقوم باتخاذ الإجراء المناسب بحق كل من يخالف توجيهات وتعليمات الهيئة.


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