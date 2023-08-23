بنك القاهرة عمان يرعى افتتاح المخيّم الصيفي السنوي السابع عشر لمؤسسة الحسين للسرطان‎

وطنا اليوم:انطلقت في مؤسسة الحسين للسرطان فعاليات المخيّم الصيفي السنوي السابع عشر للأطفال الذين يتلقون علاجهم في مركز الحسين للسرطان تحت رعاية بنك القاهرة عمان ، وسط أجواء احتفالية من البهجة والمرح.

حضر الافتتاح السيد خالد القاسم نائب الرئيس التنفيذي ، رئيس مجموعة الخدمات المشتركة في بنك القاهرة عمّان ، والسيدة نسرين قطامش ، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان .

تتواصل فعاليات المخيّم على مدار شهر كامل بمشاركة مئة وخمسون مريضا يومياً، ويشمل ألعابا ترفيهية ومشاهد مسرحية وعروض مهرجين ووصلات غنائية، ورسم على الوجوه، وغيرها من الأنشطة المسلية والمفيدة للأطفال والتي من شأنها أن تنمّي قدرات ومواهب الأطفال، وتمنحهم السعادة والأمل ليتمكّنوا من مواصلة رحلة علاجهم.

قدمت السيدة نسرين قطامش شكرها لبنك القاهرة عمان على دعمه ورعايته المستمرة للمخيّم الصيفي السنوي مضيفة “يأتي المخيّم الصيفي كأحد برامج مركز الحسين للسرطان الرئيسية و التي يتم تنظيمها في اطار منهجيّة الرعاية الشمولية للمرضى، والتي لا تقتصر على الجانب العلاجي فحسب بل تشمل أيضاً الجانب النفسي والترفيهي والفني لما له من اثر كبير على نفسية لمرضى .