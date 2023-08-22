منصة “يدوي” تطلق بازار للمنتجات الغذائية والحرفية

وطنا اليوم: تطلق “منصة يدوي” المنصة التسويقية لبرنامج إرادة، بازار “يدوي” الخامس للمنتجات الغذائية والحرفية، وهو البازار الثاني لهذا العام، وسيقام بإقليم الشمال في مدينة عجلون/تليفريك عجلون يوم الجمعة المقبل 25/8/2023.

وبحسب بيان صحفي للبرنامج، اليوم الثلاثاء، سيشارك في البازار والذي سيقام تحت شعار “من الناس وإلى الناس” 30 مشروعاً من مشاريع برنامج إرادة والتي ستقدم منتجات غذائية صحية حاصلة على شهادات ضبط جودة وخاضعة للرقابة والفحص المخبري الدوري من مختبرات الجمعية العلمية الملكية الجهة المنفذة لبرنامج إرادة، بالإضافة إلى المنتجات الحرفية المتنوعة.

وسيستمر البازار يومين متتاليين من تاريخ 25 وحتى 26 من شهر آب الحالي، حيثُ تفتح أبواب البازار الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وسيضم البازار تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية المميزة والآمنة صحيا التي تلائم احتياجات العائلات الأردنية، بالإضافة إلى منتجات حرفية متنوعة مصنوعة بحرفية عالية ومستمدة من التراث الأردني، ويتضمن البازار العديد من الفعاليات وفقرات التسلية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار.

وتعد منصة يدوي أوّل منصة تسويق إلكتروني غير ربحية تأسست في نهاية العام 2021 والتي جاءت كإحدى مبادرات البرنامج لإيجاد منفذ تسويقي إلكتروني لأصحاب المشاريع خلال جائحة كورونا، ولمواكبة تغير السلوك الاستهلاكي الحالي للأفراد، بالإضافة إلى منح أصحاب المشاريع متاجر إلكترونية ثابتة ومستقلة يقومون من خلالها بعرض وبيع وتوصيل منتجاتهم للمشترين.

يشار إلى أن برنامج إرادة هو برنامج وطني أطلقته وزارة التخطيط والتعاون الدولي في العام 2002 كأحد المبادرات التنموية للوزارة، وتتم إدارته وتنفيذه من قبل الجمعية العلمية الملكية.

ويهدف برنامج “إرادة” إلى تنمية المجتمعات المحلية وتحسين الظروف المعيشية للأردنيين من خلال تحسين إنتاجيتهم وخاصة في المناطق الفقيرة؛ وذلك عن طريق تشجيعهم على المبادرة والتوجه نحو إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤدي إلى تحسين الدخل ورفع المستوى المعيشي لهم، وكذلك من خلال العمل على رفع مستوى الثقافة الاستثمارية في المجتمع المحلي، واستكشاف الفرص الاستثمارية ضمن الموارد المتاحة في المجتمعات المحلية للمساعدة في إقامة المشاريع، وبالتالي الإسهام بالتنمية الاقتصادية المحلية بشكل عام.